‍Угонщики служебной «Чайки» Генпрокуратуры заслушали обвинительный приговор

Москва, , 15:57 — REGNUM Российские граждане Антон Рыжов и Сергей Митрофанов, угнавшие в Москве автомобиль ГАЗ-1402 «Чайка», находящийся на балансе российской генеральной прокуратуры, заслушали обвинительный приговор. Рыжов получил реальный срок, передаёт RT.

Слушания проходили в Савёловском суде (Москва). Рыжову назначен срок лишения свободы в виде трёх с половиной лет и 15 дней. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Правонарушитель лишён водительских прав на три года.

Митрофанов получил условное наказание — два года с испытательным четырёхлетним сроком. Оба правонарушителя признаны виновными в «угоне без умысла на хищение».

Напомним, Рыжов и Митрофанов в июне в пьяном виде угнали автомобиль «Чайка» со стоянки, чтобы покататься на нём. Когда сотрудники ДПС остановили автомобиль в районе Кожевнической улицы, у водителя и пассажира не оказалось документов, кроме того, они производили впечатление пьяных.

Пока инспекторы оформляли протокол, пассажир сел за руль «Чайки» и попытался скрыться. Машину полицейские остановили после погони и стрельбы по колесу из табельного оружия.

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