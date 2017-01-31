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Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек

Происшествия
Некоторые горожане получили переломы, другие отделались ссадинами
Сочи
Иллюстрация: Sochiadm.ru
Сочи

Сочи, Краснодарский край, 31 января 2017, 15:57 — REGNUM  Залповый снегопад в Сочи причинил массу неудобств не только коммунальщикам, но и самим горожанам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 31 января, с начала ухудшения погодных условий — c утра воскресенья 29 января до утра вторника 31 января в Большом Сочи в поликлиники травмпункты обратились 79 человек. Из них четыре человека получили переломы, остальные — ушибы и ссадины. 24 человека были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Для Сочи такая погода нетипичная. Поэтому пожилым людям рекомендовано без необходимости лучше не выходить из дома. Все школы сегодня работают в штатном режиме, занятия не сокращены. Однако в некоторых учреждениях уроки начались позже обычного, это связано с тем, что многие дети пришли с опозданием. Классы были наполнены чуть более чем наполовину.

Также с утра сегодняшнего дня наблюдались сбои в работе общественного транспорта. Из-за гололеда на гористых участках автобусы на почти 20 маршрутах просто не могли подняться. Сейчас движение налаживается.

Основной удар стихии сегодня ночью пришелся на Центральный, Хостинский и частично на Лазаревский районы. В целом за последние сутки высота снежного покрова в Центральном районе города достигла 28 см. Это очень редкое явление. По данным многолетних метеорологических наблюдений, обычно снежный покров за день на курорте в прибрежной части не превышает 1,5−2 см.

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Все городские службы находились в режиме повышенной готовности. Уже вечером 30 января на расчистку дорог вышли 189 единиц снегоуборочной техники. Помогали коммунальщикам и волонтеры — на улицы города их вышло более 100 человек. Они расчищали тротуары, подходы к социальным объектам. По прогнозам синоптиков, в течение дня существенных осадков не ожидается.

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