Басурин: За сутки шесть человек погибли в ДНР при обстрелах

Донецк, , 15:56 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли шесть человек: два мирных жителя и четыре представителя ополчения. Такие данные 31 января привел замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, передает RT.

Он отметил, что еще 13 человек, включая троих мирных жителей, получили ранения. В частности при обстреле Киевского района Донецка была смертельно ранена женщина, сообщает ДАН.

«В 11:45 у нас был обстрел, погибла женщина 1965 года рождения», — сообщил глава местной администрации Валентин Левченко.

Сообщается также о попадании снаряда на территорию парковки около радиорынка «Маяк» в Куйбышевском районе города. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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