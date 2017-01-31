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На Ямале группа полицейских подозревается во взятках за «негабарит»

Происшествия
Руководством УМВД России по ЯНАО назначена проверка
Шлагбаум
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шлагбаум

Салехард, 31 января 2017, 15:54 — REGNUM  На Ямале группа инспекторов ДПС подозревается в получении взяток. Коррупционные эпизоды выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.

Следствие полагает, что шесть инспекторов из Пуровского, Надымского и Тазовского районов систематически брали деньги от перевозчиков, которые транспортировали негабаритные грузы без соответствующих разрешений с февраля по октябрь 2016 года. Инспекторы обеспечивали нарушителям беспрепятственный проезд по ЯНАО. Госавтоинспекторы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, бездействие»).

«Данные инспекторы ДПС ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, руководством УМВД России по ЯНАО назначена проверка. Если вина сотрудников полиции подтвердится — они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

Отметим, что в апреле 2016 года был задержан начальник отдела ГИБДД ямальского города Лабытнанги. Как полагает следствие, он оказывал покровительство одной из компаний, осуществлявшей грузоперевозки по вверенному ему участку дороги. Вместе со своим братом, инспектором группы технадзора, он с января 2015 по апрель 2016 года игнорировал правонарушения, совершаемые бизнесменами.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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