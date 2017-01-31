В Воронеже из-за сердечного приступа у пассажирки сел самолет из Ростова

Женщине стало нехорошо во время полета, и экипаж принял решение о посадке

Воронеж, , 15:46 — REGNUM Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании «Россия», следовавший из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Воронеже утром 31 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта. Причиной стал сердечный приступ у одной из пассажирок.

Лайнер вылетел из Ростова-на-Дону в 07:39 и должен был приземлиться в «Пулково» в 10:05. Однако 50-летней пассажирке во время полета стало плохо — женщина потеряла сознание, и экипаж принял решение о вынужденной посадке на аэродроме в Воронеже — в 08:36. Посадка произошла штатно.

Самолет уже встречал реанимобиль Воронежского областного клинического центра медицины катастроф. Медики обследовали пациентку, оказали ей первую помощь. Состояние ее стабилизировалось, однако продолжать полёт было рискованно. Ей было предложено продолжить путешествие поездом.

Сам самолет был дозаправлен, в 10:12 вылетел в Санкт-Петербург.