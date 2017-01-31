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Суд над ополченцем ЛНР из Латвии пройдет в закрытом режиме

Происшествия
Адвокат заявляет, что обвинения серьезные, но шанс есть
Суд
George Hodan
Суд

Рига, 31 января 2017, 15:19 — REGNUM  Рассмотрение дела жителя Даугавпилса Артема Скрипника, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне Луганской Народной Республики, будет проходить в закрытом формате, заявила адвокат Скрипника Имма Янсоне, сообщает портал Mixnews.lv.

Янсоне отметила, что она верит в невиновность своего подзащитного и в то, что ей удастся это доказать: «Шансы есть всегда, я верю в них, и поскольку я его защищаю, я верю в его невиновность. Это, знаете, как если спросить у хирурга, есть ли шансы. Да, есть, но все может быть. Обвинения, действительно, серьезные, но, на мой взгляд, все возможно». «Все заседания уже назначены. Может быть, будут еще какие-то дополнительные, но вообще последнее заседание должно быть в мае. Нужно дождаться решение суда и понять, на каких основаниях мы можем его обжаловать, если это понадобится. На первых заседаниях будут допрашивать свидетелей, поскольку он не признает свою вину. Обвинения серьезные, но чем они абсурднее, тем легче работать. Некоторые обвинения я считаю абсурдными», — сказала адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года прокуратура предъявила Артему Скрипнику обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Судебное рассмотрение дела Скрипника начинается 1 февраля. К начальному обвинению — участие в незаконных боевых действиях за пределами страны — прокуратура добавила также новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации. Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В свою очередь адвокат арестованного Имма Янсоне заявила, что ее клиент не принимал участие в боевых действиях, а занимался лишь оказанием гуманитарной помощи жителям ЛНР, во время чего получил тяжелое ранение головы, последствия которого серьезно влияют на состояние здоровья (часть тела парализована) Артема Скрипника. Несмотря на это, его по-прежнему содержат в Рижской центральной тюрьме.

Стоит отметить, что на сегодняшний день известно о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении латвийцев, принимавших участие в боевых действиях, а стороне ДНР и ЛНР. За все время конфликта на Украине, в Латвии не завели ни одного уголовного дела против участников боевых действий на стороне батальонов «Азов» и «Айдар».

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