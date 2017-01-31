Похищенный в Москве пятилетний мальчик нашелся у мамы

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

Москва, , 13:10 — REGNUM Пятилетний мальчик, якобы похищенный в Москве у няни после тренировки, нашелся у родной матери, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В настоящее время родители мальчика разводятся, далее суд решит, с кем он будет проживать.

Ранее СМИ сообщили, что ребенка после тренировки похитил неизвестный мужчина, выхватив его из рук няни.