Похищенный в Москве пятилетний мальчик нашелся у мамы
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Москва, 31 января 2017, 13:10 — REGNUM Пятилетний мальчик, якобы похищенный в Москве у няни после тренировки, нашелся у родной матери, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В настоящее время родители мальчика разводятся, далее суд решит, с кем он будет проживать.
Ранее СМИ сообщили, что ребенка после тренировки похитил неизвестный мужчина, выхватив его из рук няни.
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