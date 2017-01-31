На Ставрополье авария водопровода привела к пожару и отключению света

Ставрополь, , 13:08 — REGNUM



В Ставропольском крае авария на водопроводной сети привела к отключению света и пожару. Инцидент произошел в многоквартирном доме Пятигорска в 01:05. Жильцов дома пришлось эвакуировать.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, авария произошла в подвале дома по улице Егоршина. Там прорвало трубу горячего водоснабжения.

В результате замкнуло сеть, вырубился свет и начался пожар. В подъездах стали подниматься клубы дыма.

Пожарные и аварийные службы начали действовать незамедлительно. На место прибыли врачи скорой помощи. Пришлось эвакуировать среди ночи жильцов двух подъездов дома.

Городские власти также прибыли на место ЧС. В ближайшей школе №3 развернули пункт временного размещения. Людей обеспечили горячим питанием.

Однако аварию удалось ликвидировать довольно оперативно и люди смогли вернуться домой уже к 03:40. Авария и ее последствия были устранены силами пожарных, спасателей, Горэлектросетей, Горводоканала и Пятигорских инженерных сетей.

В течение двух часов в доме восстановили теплоснабжение и электроснабжение.

Вместе с тем, сегодня, 31 января с 09:00 до 18:00 в Пятигорске идут плановые ремонтные работы по замене задвижки диаметром 200 мм на насосной станции Провальская (улица Чкалова). В зону отключения водоснабжения попадают улицы: Чкалова, Анисимова, Красноармейская, Соборная, Буачидзе, Павлова, Пастухова, Гагарина, Лермонтова, Машукская, Карла Маркса, социально значимые объекты: детский сад №1, детский сал №47, приемная президента Северо-Кавказского федерального округа, школа №8, детский дом; санатории «Руно», «Дон», «Тарханы», «Им. Лермонтова».

Подвоз воды проводится водовозами.