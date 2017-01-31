Глава МВД Дагестана: На стороне боевиков воют более 1200 дагестанцев

В том, что такое большое число жителей региона выехало на войну, есть и вина правоохранителей, признался глава МВД

Махачкала, , 13:03 — REGNUM В военных действиях на территории Сирии принимают участие более 1200 уроженцев Дагестана. Такие данные привел глава МВД республики Абдурашид Магомедов на республиканском форуме «Наш участковый».

«Более 1,2 тысячи человек, наших земляков, воюют в Сирии в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы не смогли в этом направлении проработать и дали возможность этим людям уехать, как говорится, на чужую войну», — цитирует министра «Интерфакс-ЮГ».

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«Ежедневно воевать в Сирию из Дагестана едут 15−20 человек»

Ранее, в сентябре прошлого года, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов приводил значительно меньшие цифры по количеству уехавших. Так, по его словам, из республики уехали воевать за различные террористические группировки в Сирии и Ираке около 900 человек. Из них 100 человек уже вернулись на родину.

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Жителя Дагестана, воевавшего в Сирии, отправили в колонию