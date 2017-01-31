Тело пропавшего в Петербурге мальчика найдено, возбуждено дело об убийстве

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Водолазы обнаружили тело 10-летнего мальчика, который бесследно исчез в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 29 января. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «убийство».

Напомним, в правоохранительные органы обратилась 70-летняя местная жительница, бабушка школьника, являющаяся его законным опекуном. По ее словам, утром в воскресенье внук ушел погулять и домой не вернулся.

Главной версией стало падение ребенка в пруд в Орловском парке. В поисках были заняты сотрудники полиции, МЧС, поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, водолазы, привлекались беспилотные летательные аппараты. Однако поисковые работы 30 января не дали результата. Утром 31 января поиски ребенка были возобновлены.

«Сегодня тело школьника обнаружено водолазами МЧС в Орловскому пруду в поселке Стрельна», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебная медицинская, в целях установления точной причины смерти ребёнка», — подчеркнули в ГСУ СКР.

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