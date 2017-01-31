ВСУ подвергли Ясиноватую обстрелу «Градами»
Донецк, 31 января 2017, 12:35 — REGNUM Украинские военные открыли огонь по городу Ясиноватая и его окраинам, используя установки реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 31 января сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на силовые ведомства ДНР.
«Около 11:20 украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой и ее окрестностям. Выпущено 120 снарядов», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что, помимо «Градов», ВСУ обстреливают город из артиллерийских орудий калибром 120 и 152 мм.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января итогом обстрела Ясиноватой украинскими силовиками стало прямое попадание снаряда калибром 122 мм в девятиэтажный жилой дом. Снаряд не разорвался, однако здание получило повреждение.
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