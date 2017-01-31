Чечня: Жители Шали «попросили» из города родственников боевиков

Грозный, , 12:27 — REGNUM Родные боевиков, совершивших террористическую вылазку в минувшие выходные, 29 января, в городе Шали, должны выехать из Чечни. Такое решение было вынесено 30 января на сходе граждан.

В нем приняли участие местные жители, старейшины, представители органов власти, религиозных организаций, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный». На встречу были приглашены и родственники троих уничтоженных в ходе спецоперации боевиков.

Собравшиеся высказались за то, что родители и близкие бандитов обязаны нести ответственность за преступные действия своих родственников. Кроме того, было заявлено, что в республике нет места чуждым исламу экстремистским течениям. По единогласному решению жителей Шали, родственников террористов из населенного пункта выселят. Мужчины из семей убитых боевиков в ночь на 30 января уже покинули свои дома.

Отец идеолога бандгруппы, руководившего бандитами из Сирии — Магомеда Рашидова отказался от сына. «Отец Рашидова публично проклял сына и заявил, что лучшей наградой для него стала бы весть о гибели сына. Я еще раз повторяю, что родители, родные и близкие обязаны нести ответственность за преступные действия бандитов или выдавать их полиции», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram.

По словам Кадырова, Рашидов уже в течение трех лет «по интернету вербует молодёжь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства». В настоящее время его разыскивают, чтобы предать правосудию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в центре города Шали 29 января полицейские попытались остановить подозрительных людей, приближавшихся к посту. Те открыли стрельбу и бросили в правоохранителей гранату. Были убиты два сотрудника МВД Али Муслимханов и Ислам Яхаджиев, еще двое местных жителей получили ранения.

Личности нападавших установлены. Это местные жители Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев. Двое из них находились в федеральном розыске, один — в оперативном.

Напомним, ранее сходы граждан, на которых местные жители решали вопрос выселения из населенных пунктов родственников боевиков, прошли в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района и в Курчалое. На сходах граждане высказали свое осуждение лицам, нейтрализованным 11 января в ходе спецоперации в селе Цоци-Юрт и задержанным по подозрению в участии в экстремистской организации.