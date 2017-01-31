Экс-глава тверского минздрава отсудила компенсацию за уголовное дело

Тверь, , 12:25 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Тверской области Елена Жидкова получит компенсацию за уголовное преследование. Решение о выплате Жидковой компенсации вынес Заволжский районный суд Твери, сообщает 31 января ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Уголовное дело в отношении Елены Жидковой было возбуждено в 2014 году, тогда же ее отстранили от должности. СКР обвинял чиновницу в том, что в 2013 году она, при исполнении целевой программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 — 2012 годы», безосновательно подписала документы о приеме и оплаты работ по контракту. В результате коммерческой организации было перечислено более 15 млн рублей. Жидкова была помещена под домашний арест, который, правда, позже заменили на подписку о невыезде. В 2015 году расследование дела завершили, а позже неожиданно прекратили — в связи с отсутствием состава преступления.

В конце 2016 года Елена Жидкова направила в Заволжский районный суд Твери иск к казне РФ в лице министерства финансов РФ, УФК Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Изначально она потребовала возмещения пяти миллионов рублей, мотивируя иск тем, что «не обоснованно привлекалась к уголовной ответственности, отстранена от должности, избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде».

«Коллегам и подчиненным по работе, непосредственному работодателю стало известно о выдвинутых обвинениях, что особенно негативно отразилось на моей репутации, поскольку все обвинения касались должностного положения, поскольку вменялось должностное преступление, — говорилось в иске. — В местных средствам массовой информации поднималась тема привлечении к уголовной ответственности за должностное преступление, также был опубликованы материалы в свободном доступе и областными средствами массовой информации, что негативно сказывалось на деловой репутации, опорочило доброе имя и причинило глубокие нравственные страдания. Неоднократно вызывалась для проведения допросов и следственных действий, необходима была присутствовать в зале судебного заседания. В результате обстоятельства было пережито сильнейшее эмоциональное потрясение, в связи с чем, ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем вынуждена была обратиться к врачу. Выявленные заболевания находится в прямой зависимости от событий, связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности. После временного отстранения от должности, ежемесячное пособие за счет средств судебного департамента Тверской области не выплачивалось. Возникли долги по оплате коммунальных услуг, не хватало денежных средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости».

В суде Елена Жидкова пояснила, что из-за нервного потрясения у нее развилось неизлечимое заболевание, а возбуждение дела сказалось не только на ее честном имени, но и ее семьи.

По итогам рассмотрения иска суд принял решение удовлетворить заявление Жидковой, но частично — вместо пяти миллионов рублей, на которые рассчитывала бывший министр, ей присудили компенсацию в 300 тыс. рублей.

Решение вступило в силу 28 января.