Вторник, 31 Января 2017 года
13:44:29 МСК

Экс-глава тверского минздрава отсудила компенсацию за уголовное дело

Происшествия
Елену Жидкову обвиняли в причинении многомиллионного ущерба областному бюджету, однако дело прекратили за отсутствием состава

Тверь, 31 января 2017, 12:25 — REGNUM  Бывший министр здравоохранения Тверской области Елена Жидкова получит компенсацию за уголовное преследование. Решение о выплате Жидковой компенсации вынес Заволжский районный суд Твери, сообщает 31 января ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Уголовное дело в отношении Елены Жидковой было возбуждено в 2014 году, тогда же ее отстранили от должности. СКР обвинял чиновницу в том, что в 2013 году она, при исполнении целевой программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 — 2012 годы», безосновательно подписала документы о приеме и оплаты работ по контракту. В результате коммерческой организации было перечислено более 15 млн рублей. Жидкова была помещена под домашний арест, который, правда, позже заменили на подписку о невыезде. В 2015 году расследование дела завершили, а позже неожиданно прекратили — в связи с отсутствием состава преступления.

В конце 2016 года Елена Жидкова направила в Заволжский районный суд Твери иск к казне РФ в лице министерства финансов РФ, УФК Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Изначально она потребовала возмещения пяти миллионов рублей, мотивируя иск тем, что «не обоснованно привлекалась к уголовной ответственности, отстранена от должности, избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде».

«Коллегам и подчиненным по работе, непосредственному работодателю стало известно о выдвинутых обвинениях, что особенно негативно отразилось на моей репутации, поскольку все обвинения касались должностного положения, поскольку вменялось должностное преступление, — говорилось в иске. — В местных средствам массовой информации поднималась тема привлечении к уголовной ответственности за должностное преступление, также был опубликованы материалы в свободном доступе и областными средствами массовой информации, что негативно сказывалось на деловой репутации, опорочило доброе имя и причинило глубокие нравственные страдания. Неоднократно вызывалась для проведения допросов и следственных действий, необходима была присутствовать в зале судебного заседания. В результате обстоятельства было пережито сильнейшее эмоциональное потрясение, в связи с чем, ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем вынуждена была обратиться к врачу. Выявленные заболевания находится в прямой зависимости от событий, связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности. После временного отстранения от должности, ежемесячное пособие за счет средств судебного департамента Тверской области не выплачивалось. Возникли долги по оплате коммунальных услуг, не хватало денежных средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости».

В суде Елена Жидкова пояснила, что из-за нервного потрясения у нее развилось неизлечимое заболевание, а возбуждение дела сказалось не только на ее честном имени, но и ее семьи.

По итогам рассмотрения иска суд принял решение удовлетворить заявление Жидковой, но частично — вместо пяти миллионов рублей, на которые рассчитывала бывший министр, ей присудили компенсацию в 300 тыс. рублей.

Решение вступило в силу 28 января.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное