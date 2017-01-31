В Липецке 16-летняя школьница разбилась, упав с крыши высотки

Липецк, , 12:25 — REGNUM В Липецке 16-летняя школьница разбилась, упав с 16-го этажа многоэтажки на улице Левобережной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, по данному факту уже проводится доследственная проверка.

По данным следствия, вечером 30 января девочку нашли на козырьке подъезда многоэтажки. С множественными травмами ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли — она скончалась в больнице. Незадолго до падения школьница отравила смс-сообщение своей подруге, написав, что сводит счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.