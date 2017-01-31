В Забайкалье задержаны двое подростков по подозрению в убийстве школьницы

Задержаны и доставлены в полицию 16-летний одноклассник потерпевшей и его 17-летний знакомый

Хилок, Забайкальский край, , 12:11 — REGNUM В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали двух подростков 16 и 17 лет, подозреваемых в убийстве 15-летней школьницы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в городе Хилок. Тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями обнаружил прохожий вечером 30 января. Выяснилось, что это пропавшая накануне ученица одной из школ — она ушла в компании знакомых молодых людей.

По подозрению в совершении преступления задержаны и доставлены в полицию 16-летний одноклассник потерпевшей и его 17-летний знакомый. Возбуждено уголовно дело по статье УК РФ «Убийство».

Роль задержанных в совершении преступления устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.