Три человека погибли под Тверью на трассе «Балтия»

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался во внедорожник

Тверь, , 11:59 — REGNUM Три человека погибли в автодорожной катастрофе на федеральной автодороге М-9 «Балтия» — в Оленинском районе Тверской области утром 31 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла около 08:40 утра, на 288 км трассы. Как предварительно установлено, водитель автомобиля ВАЗ — 2104, двигаясь в направлении Москвы, по неустановленной причине, выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в автомобиль Mitsubishi Pajero, двигавшийся на встречу.

В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажиры отечественного автомобиля. Женщина-водитель Mitsubishi получила травмы — она госпитализирована.

На месте работают оперативные службы ГИБДД, медики, МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.