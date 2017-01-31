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Убийца помощника новосибирского депутата приговорен к 13 годам колонии

Происшествия
Помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области была убита летом 2016 года

Новосибирск, 31 января 2017, 12:19 — REGNUM  Железнодорожный районный суд города Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кемеровской области Руслана Лещука. 34-летний мужчина признан виновным в убийстве и краже имущества помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области (ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Суд приговорил Руслана Лещука к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Новосибирске в собственной квартире было обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась помощница депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Смышляева Инна Антонникова. Как потом выяснилось в ходе следствия, к ней в гости заходил ранее судимый за убийство Руслан Лещук. Между ними на почве ревности произошла ссора. В гневе Лещук накинулся на женщину, повалил ее на пол и руками задушил. После чего похитил из квартиры два мобильных телефона, драгоценные цепочку и кулон, женскую сумку, в которой находились деньги и банковские карты. Один из телефонов он выкинул, второй телефон и кулон оставил при себе, цепочку сдал в ломбард. Опасаясь своего задержания, мужчина на попутных автомобилях поехал в Нижний Новгород, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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