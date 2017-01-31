Директор ставропольского рынка и депутат пойман на миллионной взятке

За договор аренды он получил право на распоряжение помещением стоимостью полмиллиона рублей и денежную взятку

Ставрополь, , 11:49 — REGNUM



Директор Незлобненского рынка Ставропольского края, который одновременно является депутатом, попал под подозрение в получении крупной взятки. Следственные органы располагают данными, что за аренду павильона директор рынка получил серьезное вознаграждение от женщины.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, директору рынка женщина передала право на имущество — нежилое строение стоимостью полмиллиона рублей. Кроме того, он получил свыше 550 тысяч рублей, которые по решению суда рынок должен был передать этой женщине.

В окружном управлении полиции отметили ИА REGNUM, что задержание и другие следственно-оперативные действия были проведены сотрудниками главка МВД по СКФО.

Поскольку директор рынка занимает депутатский пост, решение о возбуждении в отношении него уголовного дела может быть принято только руководителем регионального управления СКР. Это и было сделано. Депутат и руководитель рынка попал под статью 290 УК РФ («Получение взятки»).

Он помещен под домашний арест на период следствия. Одновременно следователи собирают доказательства коррупционного преступления.

Напомним, депутаты и ранее попадали под коррупционные статьи на Ставрополье. Так, в июле 2016 года законодатель Невинномысска, который руководит стройфирмой «СПВ+», завысил стоимость работ по строительству тоннеля, украв из 47 млн рублей бюджетных средств. Ему вменяется мошенничество.

В марте минувшего года фермер и депутат Кугультинского сельсовета попал под подозрение в мошенничестве при получении субсидий 500 тыс. рублей на поддержку сельхозпроизводства.

В мае 55-летняя депутат Большевистского сельсовета осуждена за избиение женщины и приговорена к штрафу в 20 тыс. рублей.

Руководитель стеклотарных заводов компании ОАО «ЮгРоспродукт» одновременно являющийся депутатом местной думы, подозревается в сокрытии от налогов свыше 96 миллионов рублей.

Депутат Ставропольской городской думы и одновременно директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 3 млн рублей.