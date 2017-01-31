Подросток скончался в больнице Подмосковья из-за неверного диагноза

Красногорск, , 11:44 — REGNUM По факту гибели несовершеннолетнего пациента, поступившего в тяжелом состоянии в центральную больницу города Ивантеевки, возбуждено уголовное дело. По данным судебно-медицинской экспертизы, за несколько часов до смерти подростку был поставлен неверный диагноз, сообщает 31 января Главное следственное управление СКР по Московской области.

По данным следствия, 26 января в приемное отделение ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница» был доставлен 14-летний мальчик, медики оценили его состояние как крайне тяжелое и выставили диагноз. Позже пациента перевели в детское отделение больницы, где он скончался спустя несколько часов.

«Согласно судебно-медицинскому диагнозу, причиной смерти является другое заболевание», — отмечают следователи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Расследование уголовного дела продолжается.