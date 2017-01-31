На Кубани депутат сельсовета скрыл более 217 млн рублей доходов

Абинский район, Краснодарский край, , 11:25 — REGNUM В Краснодарском крае парламентарий, проигнорировав требования антикоррупционного законодательства о раскрытии своих доходов, скрыл от огласки несколько сотен миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 31 января, нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратурой Абинского района.

Установлено, что недостоверные сведения об имущественном положении предоставил депутат Федоровского сельского поселения. Сумма сокрытого им дохода за 2015 год превысила 217 миллионов рублей.

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После проведенной проверки достоверности и полноты предоставленных народным избранником сведений о доходах, расходах и имуществе, прокуратура поставила вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя.

В итоге скрытность стоила депутату кресла. Решением совета поселения его полномочия были досрочно прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в аналогичной забывчивости уличили семь депутатов Троицкого и Пригородного сельских поселений Крымского района Кубани. За 2015 год они скрыли от государства 10 земельных участков, в том числе 70 гектаров земель сельскохозяйственного назначения и более 11 тысяч кв. метров земель иного назначения. Также в декларациях не указали парламентарии и семь объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 900 кв. метров, семь автотранспортных средств, а также доходы от продажи движимого и недвижимого имущества на сумму порядка 3 миллионов рублей. Все нарушители были досрочно лишены депутатских мандатов.

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