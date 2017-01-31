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Выпавший из окна 9-го этажа екатеринбуржец получил травмы и испытал шок

Происшествия
Молодому человеку 21 год

Екатеринбург, 31 января 2017, 11:21 — REGNUM  Житель Екатеринбурга, выпав из окна девятого этажа, госпитализирован с травмами. Он находится в состоянии шока. Информацию предоставила Служба спасения Свердловской области, сообщает Е1.

Инцидент произошёл в Юго-Западном микрорайоне по улице Гурзуфской. Екатеринбуржец выпал из окна в ночь на 31 января.

Очевидцы сообщили о трагическом происшествии в службу спасения. «Но он живой. На место вызвали скорую. Приехал реанимобиль, на котором пострадавшего увезли в больницу», — сообщили в службе.

Пострадавшего, который на момент падения, как оказалось, находился в состоянии опьянения, госпитализировали в шоковом состоянии. Молодому человеку 21 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря сотрудница МВД, находясь в отпуске, выпала из окна седьмого этажа в Москве. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве женщина-полицейский выжила после падения с седьмого этажа

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