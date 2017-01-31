Власти КНР сообщили еще о двух случаях заражения вирусом H7N9

Шэньян, Китай, , 04:15 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Ляонин подтвердила информацию об обнаружении смертельно опасного вируса H7N9, также известного как птичий грипп, в крови двух местных жителей. В настоящий момент эти граждане находятся в больницах, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Случаи заражения были зафиксированы в городах Шэньян и Чаоян. В ответ на новые случаи заражения власти городов провинции Ляонин направили дополнительные меры по предотвращению эпидемии, пишет «Сина синьвэнь».

Провинция Ляонин дополнила список китайских регионов, где с начала 2017 г. были зафиксированы случаи заболевания птичьим гриппом. С начала года опасное заболевание было выявлено у жителей провинций Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Хэнань, Цзянси, Шаньдун, Ляонин, а также в Шанхае, Гонконге и Макао.

Врачи рекомендуют гражданам КНР воздержаться от прямых контактов с домашней птицей, а в случае обнаружения первых симптомов заболевания (головокружение, кашель, повышение температуры) — немедленно обратиться к медицинским специалистам.

С начала 2017 г. в Китае жертвами птичьего гриппа стали, как минимум, 10 человек. Летальные исходы были зарегистрированы в Хэнани, Гуандуне и Хунани.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным провинциального органа здравоохранения, с начала 2017 г. на территории Хунани были зафиксированы 16 случаев заражения, в том числе 5 с летальным исходом.

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