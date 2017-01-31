Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?

Москва, , 03:13 — REGNUM Украина кровавым способом пытается сегодня напомнить о себе. Об этом накануне, 30 января, в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя обстрелы украинскими силовиками ряда населённых пунктов Донецкой народной республики.

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«Та концентрация войск, которая продолжалась последние три недели, она была не случайной на украинской стороне. Была подведена тяжёлая техника, были к линии разделения подведены системы залпового огня, которые стреляют не по военнослужащим, а по школам, детям, старикам, которые живут в Макеевке, Горловке, пригородах Донецка», — обозначил спикер.

«То, что сейчас происходит, связано со стремлением нынешней так называемой украинской власти скрепить кровью себя и ту власть, которая пока ещё есть в Германии, — добавил Сергей Железняк. — Понимают прекрасно, что в США идёт изменение повестки. Даже в тех комментариях, которые идут со стороны официальных американских властей, нет ни слова про Украину, поэтому Украина таким кровавым способом пытается напомнить о себе».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько суток в ДНР в результате обстрелов украинских силовиков погибли два мирных жителя, три пострадали. В армии ДНР тоже есть потери, по данным за понедельник, 30 января, это трое погибших и четверо раненых. Были повреждены 18 жилых домов и домостроений в Макеевке, Киевском районе Донецка и Зайцево. Под огнем ВСУ оказалась школа в Макеевке, её ученикам пришлось переждать обстрел в подвале.