Правительство Грузии поможет пострадавшим от пожара

Тбилиси, , 21:48 — REGNUM Правительство Грузии по возможности поможет торговцам, пострадавшим от пожара в торговом центре на площади Вокзальной, в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который 30 января провел совещание с министрами экономического блока и президентом Национального банка.

На встрече было принято решение, что Служба доходов министерства финансов введет максимальные льготы для пострадавших предпринимателей при оплате налогов, а Национальный банк выступит с ходатайством перед коммерческими банками и финансовыми институтами с тем, чтобы те отсрочили торговцам обязательства по выплате кредитов.

По заявлению премьера, необходима координация усилий всех соответствующих структур для максимального облегчения положения пострадавших предпринимателей. Министр финансов сообщил, что представители службы доходов на месте побеседовали с пострадавшими, чтобы при урегулировании вопросов выполнения ими налоговых обязательств максимально учесть их интересы и не создать им проблемы.

Президент Нацбанка после встречи с представителями банковского сектора сообщил журналистам, что коммерческие банки уже выразили готовность отсрочить пострадавшим во время пожара предпринимателям выплату кредитов.

Пожар в торговом центре, размещенном в здании бывшего «Детского мира», начался в ночь на 30 января, и отдельные очаги огня пока еще до конца не ликвидированы.

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