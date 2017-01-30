Обвиняемым в гибели детей из Нефтеюганска продлили арест

Им придется провести под стражей еще два месяца

Екатеринбург, , 20:54 — REGNUM В Ленинском суде Екатеринбурга продлен арест трем фигурантам уголовных дел по факту гибели 12 человек на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень в декабре прошлого года. Срок их заключения под стражей продлён до 3 апреля, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Суд состоялся сегодня, 30 января, в Екатеринбурге. Это связано с тем, что производство по уголовному делу ведет четвертое следственное управление СКР, расположенное в столице Урала.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря. Автобус, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска, столкнулся с грузовиком. В результате погибло 12 человек, из них 10 — дети. Еще 34 человека получили различные травмы.

Водителю автобуса, 47-летнему Марату Зайнуллину, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По той же статье обвиняется водитель тягача Volvo Раиль Саитханов, перевозивший негабаритный груз и допустивший первое столкновение. Александр Сидорук — представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки — обвиняется в предоставлении некачественных услуг, повлекших гибель людей. Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова 8 декабря была помещена под домашний арест — ей предъявили обвинение в халатности.