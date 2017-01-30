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Вспышка птичьего гриппа H5N8 зафиксирована в Македонии

Происшествия
Вирус обнаружен в юго-западной части страны
Носитель вируса птичьего гриппа Носитель вируса птичьего гриппа

Скопье, 30 января 2017, 20:19 — REGNUM  Власти Македонии сообщили о вспышке вируса птичьего гриппа H5N8 на ферме в юго-западной части страны, заявили представители Международного эпизоотического бюро (МЭБ), сообщает 30 января Reuters.

Вспышка вируса была обнаружена на птицеферме в районе города Струга.

Напомним, вирус H5N8 был зафиксирован во многих странах Европейского союза, начиная с конца прошлого года. Сотни тысяч домашних птиц были отбракованы.

Значительные потери понесло фермерское хозяйство Франции, где пришлось отбраковать около 800 тыс. уток после того, как вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на юго-западе страны. Согласно недавним заявлениям министерства сельского хозяйства Франции, ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Птичий грипп: Власти Макао приостановили торговлю живой птицей

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Птичий грипп
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