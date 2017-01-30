По факту смерти железнодорожника в Зауралье возбуждено дело 

Каргаполье, Курганская область, , 19:54 — REGNUM По факту гибели на производстве железнодорожного электромеханика в Каргаполье Курганской области заведено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

По версии следствия, 16 января около 10 часов 10 минут по местному времени (8:10 мск) на нечетном пути 240 километра четвертого пикета перегона Каргаполье — Качусово в Шадринском районе Курганской области, в результате нарушения неустановленными должностными лицами правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, произошло столкновение локомотива ВЛ10−1731 с изолирующей съемной вышкой, с применением которой работники Шадринской дистанции электроснабжения проводили работу по регулировке контактной подвески. В результате столкновения электромеханик получил повреждения, от которых скончался в реанимации местной больницы, а электромонтер получил закрытый перелом голени.

По факту смертельного травмирования электромеханика возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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