СМИ: Полиция Канады идентифицировала личности нападавших в Квебеке

Оттава, , 19:14 — REGNUM Правоохранительные органы Канады установили личности двух задержанных в связи с терактом в исламском культурном центре Квебека, сообщает 30 января Reuters со ссылкой на источник в полиции Канады.

Один из подозреваемых был идентифицирован как Александр Биссонетте (Alexandre Bissonnette), франко-канадец, другой задержанный, Мохамед Хадир, является уроженцем Марокко. Один из подозреваемых оказался студентом соседнего Университета Лаваля (Université Laval).

Полиция отказалась предоставить подробную информацию о личностях подозреваемых и мотивах нападения.

Напомним, 29 января неизвестные открыли стрельбу в Исламском культурном центре Квебека, где в тот момент находились около 40 человек. Жертвами нападения стали шесть прихожан, еще восемь человек получили ранения. Нападение произошло во время вечерней молитвы.

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