В Крыму ФСБ предъявило обвинение члену «Меджлиса» Умерову

Члена запрещённой в РФ организации обвинили в совершении публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ

Симферополь, , 18:13 — REGNUM ФСБ в Крыму предъявило бывшему заместителю председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенной в РФ организации) Ильми Умерову обвинение в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

«Обвинение выдвинуто по статье 280.1 УК РФ. Обвиняемый ознакомился с постановлением», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время материалы с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Крыма, а позже переданы в суд.

Напомним, дело по части 2 статьи 280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») было возбуждено в отношении Умерова весной 2016 года. Тогда же подозреваемого выпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в марте 2016 года Ильми Умеров выступил в эфире украинского телеканала ATR, где «публично выступал с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности РФ». Информацию об этом весной 2016 года распространила прокурор Крыма Наталья Поклонская.