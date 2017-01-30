В Ростове-на-Дону после ЛОР-операции умер ребёнок

Осложнений после удаления аденоидов у пятилетней девочки не было

Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM



Цена врачебной ошибки или стечение обстоятельств? На этот вопрос пытаются ответить следователи Ростова-на-Дону, которые выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки после рядовой ЛОР-операции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 января.

В какой именно больнице делали ребёнку несложную операцию, которая, по сути, опасности для жизни и здоровья не представляет, не уточняется. Известно, что хирургическое вмешательство произошло 24 января текущего года. В этот день маленькой пациентке и была проведена операция по удалению аденоидов. После этого девочку выписали домой, но она ещё находилась под наблюдением врача.

Медики отмечают, что никаких осложнений операция не дала, но уже через пять дней, 29 января, у малышки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скончалась.

Предположительной причиной смерти девочки стала аспирация вследствие кровотечения из носоглотки. Следов, свидетельствующих о насильственном характере наступления смерти, на теле ребёнка не обнаружено. Точную причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.