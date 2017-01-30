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Распространение Африканской чумы свиней в Латвии набирает обороты

Происшествия
За неделю болезнь захватила пять краев, в которых была обнаружена впервые

Рига, 30 января 2017, 17:50 — REGNUM  Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) за неделю обнаружили 58 кабанов, павших от Африканской чумы свиней (АЧС), сообщает LETA.

По информации ПВС, впервые болезнь выявлена в Неретском крае, Пилскалнской волости, где обнаружено восемь павших кабанов. Также впервые АЧС выявлена в Джукстской и Яунсатской волостях Тукумского края, Лапмежциемской волости Энгурского края, Вирбской волости Талсинского края и Пузской волости Вентспилсского края, где найдено по одному павшему от АЧС кабану. Таким образом, в 2017 году АЧС обнаружена у 127 кабанов в 48 волостях 34 краев, а в 2016 году — у 1146 кабанов.

Эксперты ранее предупреждали, что АЧС стремительно приближается к Курземе (западный регион Латвии), и, несмотря на выделенные средства для борьбы с распространением АЧС, а также введенные на латвийских фермах меры биобезопасности, распространение болезни среди популяции кабанов не удается остановить. Так, еженедельно инспекторы ПВС констатируют новые случаи падежа кабанов от АЧС. Также увеличивается площадь распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на свиноферме «Rukas» в Кримулдском крае, где 13 января была констатирована вспышка Африканской чумы свиней, была закончена ликвидация 5023 животных. В свою очередь правительство Латвии приняло решение объявить чрезвычайное положение в затронутом АЧС Кримулдском крае и в Адажском крае, а также в Саласпилсском крае. Чрезвычайное положение объявлено до 17 апреля 2017 года. Ответственной за координирование действий во время чрезвычайной ситуации назначена Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где выявлено заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

Стоит добавить, что АЧС в Восточной Европе может стать эндемической проблемой, если не будут найдены эффективные способы борьбы с ней, заявил на заседании комиссии Сейма Латвии по запросам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис. В Латвии АЧС в популяции кабанов не исчезла и в ближайшее время, скорее всего, не исчезнет, добавил Балодис. Регистрируются все новые случаи заболевания на новых территориях, инфекция передается от животного к животному.

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Чума свиней
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