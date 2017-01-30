В Латвии задержана банда «рабовладельцев»

Рига, , 17:42 — REGNUM Сотрудники Государственной полиции Латвии задержали в Елгавском крае семерых лиц, подозреваемых в похищении одиноких пожилых людей, заявил начальник Земгальского регионального управления полиции Юрис Стальгевицс, сообщает портал Rus.delfi.lv. Он также отметил, что впервые за свою 20-летнюю карьеру столкнулся с подобным делом.

Банда подозревается в вымогательстве, удержании людей в заточении, нелегальном использовании чужих кредитных карточек и прочих тяжких преступлениях. Так, летом 2016 года в полицию поступило заявление о том, что у некоего жителя Елгавы вымогают деньги. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела ряд обысков, конфисковав более 40 чужих паспортов, 14 банковских карточек и удостоверений инвалидов. Установлено, что житель Елгавского края 1958 г.р. организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась вымогательствами, нелегальным оборотом алкоголя, а также удерживала в заточении людей. Главарь банды официально нигде не работал, но разъезжал на дорогом внедорожнике.

Схема была проста: нелегальными алкоголем и сигаретами снабжали старых и одиноких жителей. Затем, когда они набирали спиртное и табачные изделия в долг и не могли расплатиться, их лишали паспортов и карточек. Также стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Тех, кто пытался сбежать, всегда ловили и отправляли обратно.

В рамках дела потерпевшими признаны 16 лиц, всего в деле 56 эпизодов. Своими преступными деяниями банда промышляла около трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году четверо граждан Латвии в Великобритании были признаны виновными в обращении в рабство трудовых мигрантов из Латвии и Литвы, и приговорены судом Хантингдона к реальным срокам.

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