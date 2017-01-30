Понедельник, 30 Января 2017 года
23:07:03 МСК

В Латвии задержана банда «рабовладельцев»

Происшествия
Преступники загоняли людей в долги и превращали в невольников

Рига, 30 января 2017, 17:42 — REGNUM  Сотрудники Государственной полиции Латвии задержали в Елгавском крае семерых лиц, подозреваемых в похищении одиноких пожилых людей, заявил начальник Земгальского регионального управления полиции Юрис Стальгевицс, сообщает портал Rus.delfi.lv. Он также отметил, что впервые за свою 20-летнюю карьеру столкнулся с подобным делом.

Банда подозревается в вымогательстве, удержании людей в заточении, нелегальном использовании чужих кредитных карточек и прочих тяжких преступлениях. Так, летом 2016 года в полицию поступило заявление о том, что у некоего жителя Елгавы вымогают деньги. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела ряд обысков, конфисковав более 40 чужих паспортов, 14 банковских карточек и удостоверений инвалидов. Установлено, что житель Елгавского края 1958 г.р. организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась вымогательствами, нелегальным оборотом алкоголя, а также удерживала в заточении людей. Главарь банды официально нигде не работал, но разъезжал на дорогом внедорожнике.

Схема была проста: нелегальными алкоголем и сигаретами снабжали старых и одиноких жителей. Затем, когда они набирали спиртное и табачные изделия в долг и не могли расплатиться, их лишали паспортов и карточек. Также стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Тех, кто пытался сбежать, всегда ловили и отправляли обратно.

В рамках дела потерпевшими признаны 16 лиц, всего в деле 56 эпизодов. Своими преступными деяниями банда промышляла около трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году четверо граждан Латвии в Великобритании были признаны виновными в обращении в рабство трудовых мигрантов из Латвии и Литвы, и приговорены судом Хантингдона к реальным срокам.

Читайте ранее в этом сюжете: «Латвия не спешит бороться с торговлей людьми»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с пожилыми людьми
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 Мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное