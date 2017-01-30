Понедельник, 30 Января 2017 года
23:07:04 МСК

Из-за гололеда в Петербурге и Ленобласти произошло почти 3 тысячи ДТП

Происшествия
Дорожная обстановка вновь осложнится в последний день января

Санкт-Петербург, 30 января 2017, 17:34 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 31 января ожидается гололедица, местами сильная. Об этом сегодня предупредило водителей и пешеходов Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, сославшись на прогноз синоптиков. Обстановка на дорогах обещает быть крайне напряженной.

При этом на минувшей неделе, с 23 по 29 января, в городе и области было зарегистрировано 2902 ДТП, что на 41 аварию больше, чем неделей ранее. Об этом сегодня, 30 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по городу и области.

Вместе с тем, как отмечают в дорожной полиции, несмотря на возросшее число аварий, количество погибших и пострадавших в них оказалось меньше. Так, если в период с 16 по 22 января погибли пять взрослых и один ребенок, ранено было 117 человек, включая 9 детей, то на прошлой неделе — погибло два взрослых человека, ранено было 102 человека, в том числе 12 детей.

Читайте также: Петербуржцы насчитали десятки массовых ДТП из-за гололеда на юге города

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внезапный гололед начался во второй половине дня 26 января. Большинство аварий произошло на юге Петербурга. В частности, как позднее констатировало УГИБДД, только в Пушкинском районе Петербурга «из-за резко изменившихся погодных условий» с 17:00 произошло 86 ДТП. Автолюбители делились в соцсетях информацией о десятках увиденных за вечер аварий.

При этом в день, когда наступил сильный гололед, аварий произошло примерно в полтора раза больше, чем в обычный день.

Так, непосредственно 26 января произошло 683 ДТП, участниками которых стали 1300 автомобилей. Тогда как до гололеда — днем ранее — произошло лишь 486 аварий, в которые попали 927 транспортных средств, сообщили корреспонденту агентства в дорожной полиции. 26 января погибло три человека, ранен был 41 человек, включая одного ребенка, а 25-го января — были ранены 14 человек.

Напомним, что в Петербурге в последний день января, по данным синоптиков, ожидаются мокрый снег и «просто» снег — ночью повсеместно, днем местами, а также гололед. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от — 1 до +1 градуса. В Ленобласти прогнозируют слабый гололед, а также снег и мокрый снег, ночью — в большинстве районов, днем — на востоке региона небольшой. Температура воздуха составит от — 4 до +1 градуса.

Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать увеличенную дистанцию и заранее предупреждать других участников движения о маневрах на дороге.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 Мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное