Из-за гололеда в Петербурге и Ленобласти произошло почти 3 тысячи ДТП

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге 31 января ожидается гололедица, местами сильная. Об этом сегодня предупредило водителей и пешеходов Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, сославшись на прогноз синоптиков. Обстановка на дорогах обещает быть крайне напряженной.

При этом на минувшей неделе, с 23 по 29 января, в городе и области было зарегистрировано 2902 ДТП, что на 41 аварию больше, чем неделей ранее. Об этом сегодня, 30 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по городу и области.

Вместе с тем, как отмечают в дорожной полиции, несмотря на возросшее число аварий, количество погибших и пострадавших в них оказалось меньше. Так, если в период с 16 по 22 января погибли пять взрослых и один ребенок, ранено было 117 человек, включая 9 детей, то на прошлой неделе — погибло два взрослых человека, ранено было 102 человека, в том числе 12 детей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внезапный гололед начался во второй половине дня 26 января. Большинство аварий произошло на юге Петербурга. В частности, как позднее констатировало УГИБДД, только в Пушкинском районе Петербурга «из-за резко изменившихся погодных условий» с 17:00 произошло 86 ДТП. Автолюбители делились в соцсетях информацией о десятках увиденных за вечер аварий.

При этом в день, когда наступил сильный гололед, аварий произошло примерно в полтора раза больше, чем в обычный день.

Так, непосредственно 26 января произошло 683 ДТП, участниками которых стали 1300 автомобилей. Тогда как до гололеда — днем ранее — произошло лишь 486 аварий, в которые попали 927 транспортных средств, сообщили корреспонденту агентства в дорожной полиции. 26 января погибло три человека, ранен был 41 человек, включая одного ребенка, а 25-го января — были ранены 14 человек.

Напомним, что в Петербурге в последний день января, по данным синоптиков, ожидаются мокрый снег и «просто» снег — ночью повсеместно, днем местами, а также гололед. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от — 1 до +1 градуса. В Ленобласти прогнозируют слабый гололед, а также снег и мокрый снег, ночью — в большинстве районов, днем — на востоке региона небольшой. Температура воздуха составит от — 4 до +1 градуса.

Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать увеличенную дистанцию и заранее предупреждать других участников движения о маневрах на дороге.