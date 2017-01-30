У берегов Индии танкер BW Maple столкнулся с индийским судном

Сообщений о пострадавших не поступало

Нью-Дели, , 17:23 — REGNUM На юге Индии у берегов города Ченнаи танкер для перевозки сжиженного газа BW Maple столкнулся с индийским судном, сообщает 30 января Reuters.

«Столкновение не привело к повреждению нашего судна (BW Maple — прим. ИА REGNUM ), однако, похоже, что на другом судне началась утечка нефти», — сказал старший вице-президент BW LPG Понт Берг.

В момент столкновения с другим судном газовоз BW Maple был наполовину полон. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, СПГ-танкер BW Maple принадлежит норвежской компании BW LPG. Танкер BW Maple предназначен для перевозки 82 тыс. кубических метров сжиженного газа.

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