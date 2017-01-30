В Подольске задержан реаниматолог горбольницы, надругавшийся над пациенткой

Подольск, Московская область, , 17:15 — REGNUM Реаниматолог городской больницы Подольска (Московская область) задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пациентки. Об этом сегодня, 30 января, сообщает НТВ.

По версии следствия, в ночь на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что реаниматолог был пьян.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемый реаниматолог был задержан. Следствие собирается ходатайствовать перед судом об его аресте.

Уточняется, что 43-летняя пациентка поступила в реанимационное отделение подольской городской больницы. Ей была оказана медицинская помощь, в том числе введены седативные препараты. После этого реаниматолог стал трогать пациентку. Его действия заметила и пресекла дежурившая в отделении медицинская сестра, которая и сообщила о произошедшем.

Довольно длительное время понадобилось на проведение служебной, а за тем доследственной проверки. В ходе этих проверок объяснения реаниматолога были признаны надуманными, а показания свидетелей — достоверными. Было возбуждено уголовное дело.