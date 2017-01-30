Вооруженное нападение совершено на один из ресторанов в Стамбуле
Есть раненые
Стамбул, Турция, 30 января 2017, 16:58 — REGNUM В крупнейшем турецком городе Стамбул совершено вооруженное нападение на один из ресторанов. Об этом сегодня, 30 января, сообщает турецкое телевидение.
Сообщается, что в результате вооруженного нападения есть раненые.
Информация уточняется.
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