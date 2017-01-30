Ростов-на-Дону: житель Дагестана осужден за финансирование ИГИЛ на пять лет

Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли проговор жителю Дагестана. Джабар Джабаров проведет в колонии строгого режима пять лет за финансирование организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Уголовное дело слушалось в особом порядке, так как Джабаров свою вину признал полностью, а также содействовал следствию.

Установлено, что Джабаров в июне 2014 года вступил в преступный сговор с одним из участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На банковский счёт, названный одним из членов бандформирования, дагестанец перевёл 45 тыс. рублей. Деньги были обналичены в Стамбуле.

Как уточнили в пресс-службе суда, житель Хасавюртовского района Республики Дагестан являлся приверженцем радикальных исламских взглядов.

Служителями Фемиды Джабаров был признан виновным по ч.1 ст.205.1 УК РФ.

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