СК России проверяет взрыв газа в Башкирии

В результате один житель Белорецка погиб, еще двое получили ранения

Белорецк, Башкирия, , 16:30 — REGNUM Сотрудники СК России проверяют факт взрыва газа в городе Белорецке, сообщает пресс-служба башкирского управления СК РФ.

В результате этого инцидента один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Напомним, 30 января в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Алексеева в городе Белорецке произошел взрыв бытового газа. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

На данный момент выяснено, что от взрыва погиб 56-летний хозяин квартиры, а его дочь и знакомый, помогавшие ему в ремонте квартиры, получили ранения и были госпитализированы.

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