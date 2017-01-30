Почти час станция метро «Садовая» в Петербурге была закрыта из-за «сменки»
Санкт-Петербург, 30 января 2017, 16:27 — REGNUM Станция «Садовая» на пятой («фиолетовой») линии Петербургского метрополитена 45 минут была закрыта для пассажиров из-за обнаружения в наземном вестибюле бесхозного мешка.
Закрыть станцию для входа и выхода пришлось 30 января в 15:26 — в кассовом зале у автоматов по продаже жетонов был найден подозрительный предмет, сообщила пресс-служба подземки.
При этом пассажиры могли попасть на «Садовую» и выйти из нее через вестибюли смежных станций «Спасская» и «Сенная». Для предупреждения пассажиров было организовано вещание по трансляции.
В 16:11 станция «Садовая» открылась. Бесхозный предмет, как выяснилось в ходе обследования, оказался безобидным мешком с обувью.
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