Почти час станция метро «Садовая» в Петербурге была закрыта из-за «сменки»

Станция была закрыта для входа и выхода

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Станция «Садовая» на пятой («фиолетовой») линии Петербургского метрополитена 45 минут была закрыта для пассажиров из-за обнаружения в наземном вестибюле бесхозного мешка.

Закрыть станцию для входа и выхода пришлось 30 января в 15:26 — в кассовом зале у автоматов по продаже жетонов был найден подозрительный предмет, сообщила пресс-служба подземки.

При этом пассажиры могли попасть на «Садовую» и выйти из нее через вестибюли смежных станций «Спасская» и «Сенная». Для предупреждения пассажиров было организовано вещание по трансляции.

В 16:11 станция «Садовая» открылась. Бесхозный предмет, как выяснилось в ходе обследования, оказался безобидным мешком с обувью.

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