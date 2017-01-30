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Оборот фальшивых банкнот в Эстонии остается минимальным в ЕС

Происшествия
67% всех фальшивок – это банкноты в 50 евро. Причем, большинство из них – сувенирная продукция

Таллин, 30 января 2017, 13:03 — REGNUM  В 2016 году в Эстонии было обнаружено 518 фальшивых банкнот евро, что является самым низким показателем в странах-членах Евросоюза. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 января, сообщили в Банке Эстонии со ссылкой на данные Института судебной экспертизы.

Наиболее распространенной подделкой оказалась банкнота в 50 евро — 348 штук или 67% от общего числа. Это в целом соответствует общеевропейской тенденцией, где 80% всех подделок приходится на банкноты в 20 и 50 евро. Общий оборот фальшивых банкнот в Эстонии за 2016 год в целом идентичен уровню 2015 года.

Обнаружено также 77 фальшивых банкнот достоинство 500 евро, из которых 66 оказались сувенирной продукцией. К концу 2016 года число выявленных фальшивых банкнот снизилось — во второй половине на 12% по отношению к первой половине года.

В Банке Эстонии сообщили, что на невысокий уровень внедрения фальшивых банкнот в денежный оборот Эстонии влияет широкое распространение электронной торговли и купли-продажи, внедрение новых способов опознавания поддельных банкнот и высокая надежность систем защиты евроденег, что затрудняет возможности мошенников для использованию еврокупюр при обороте наличных средств. Кроме того, Банк Эстонии ведет активную информационную работу с местными потребителями — в ноябре 2016 года завершилась очередная информационная компания.

В целом по Евросоюзу выявленный оборот фальшивых евробанкнот остается крайне малым: при обороте в 19 млрд евро во второй половине 2016 году выявлено всего 353 тысячи фальшивок (на 20% меньше, чем в 2015 году). В основном, речь идет о банкнотах в 20 и 50 евро.

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