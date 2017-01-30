Гибель детей в Югре: водитель автобуса этапирован в Екатеринбург

Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Водителю автобуса, попавшего в трагическое ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, в котором погибло 12 человек, собираются продлить арест. Суд проходит сегодня, 30 января, в Екатеринбурге. Это связано с тем, что производство по уголовному делу ведет четвертое следственное управление СКР, расположенное в столице Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Югре.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря. Автобус, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска, столкнулся с грузовиком. В результате погибло 12 человек, из них 10 — дети. Еще 34 человека пострадали. Водителю автобуса, 47-летнему Марату Зайнуллину, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сын задержанного водителя автобуса, в котором погибли дети, рассказал Znak.com версию отца об обстоятельствах трагического ДТП. «Мне удалось поговорить с отцом. По его словам, ничто не предвещало беды, — передает его слова Znak.com. — Он спокойно ехал по трассе, скорость была в пределах нормы — 50−60 километров в час. В какой-то момент на «встречке» появился грузовик с прицепом, перевозивший тяжелую технику. В прицепе находилась гусеничная техника. Торчащий элемент этой «гусянки»…зацепил автобус. Как сказал отец, зацепило ту боковую часть автобуса, которая приходилась на кузов, за водительским местом. После этого автобус развернуло поперек дороги, и тогда следовавший за этим первым грузовиком второй грузовик, который также на трале перевозил тяжелую технику, врезался в середину автобуса». Частично выводы следствия совпадают со словами водителя автобуса, однако есть подозрения, что он превысил скорость движения по трассе. Расследование трагического ДТП продолжается. К нему, помимо правоохранителей, подключилась неравнодушная общественность.

На данный момент по трем уголовным делам заключены под стражу три человека. Среди них водитель автобуса Марат Зайнуллин, водитель тягача Volvo Раиль Саитханов, перевозивший негабаритный груз и допустивший первое столкновение, а также Александр Сидорук — представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки. Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова 8 декабря была помещена под домашний арест — ей предъявили обвинение в халатности.