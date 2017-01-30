Власти Малайзии задержали экипаж судна, потерпевшего кораблекрушение
Пекин, 30 января 2017, 12:17 — REGNUM Правоохранительные органы Малайзии задержали двух членов экипажа судна, перевозившего китайских туристов из Кота-Кинабалу к острову Менгалум. 30 января МИД КНР направил властям Малайзии письменное обращение с требованием провести тщательное расследование причин катастрофы.
Подробности задержания членов экипажа не сообщаются. Известно, что ранее они были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Капитан туристического судна уже начал давать свои показания, пишет «Синьхуа».
Ранее сообщалось, что судно могло потерпеть крушение из-за неблагоприятных погодных условий. МИД КНР пока не прокомментировал задержание малайзийских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате кораблекрушения у берегов Малайзии погибли трое граждан КНР, судьба еще пятерых до сих пор неизвестна.
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