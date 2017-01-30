В Манчестере загорелся футбольный стадион

Манчестер, Великобритания, , 12:13 — REGNUM В городе Манчестере (Великобритания) на футбольном стадионе «Олд Траффорд» по неизвестной причине вспыхнул пожар, пишет Mirror.

Уточняется, что пожарная сигнализация сработала на стадионе ФК «Манчестер Юнайтед». Предположительно очаг возгорания находился в шахте лифта стадиона.

Напомним, стадион «Олд Траффорд» вмещает 75,5 тысячи зрителей. Это второй по вместимости стадион Англии — на первом месте находится стадион «Уэмбли». Этот стадион является домашним для «Манчестер Юнайтед» с 1910 года.

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