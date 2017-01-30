В Астрахани прорвало водопровод: двор затоплен, колледж и школа без воды

Астрахань, , 12:05 — REGNUM В Астрахани двор по улице Куликова, 38 превратился в небольшой пруд. Из-за коммунальной аварии в воде оказались автомобили, дорогу. По сообщениям очевидцев, вода добралась даже до подъездов дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Астрводоканала2 30 января, течь была обнаружена в сетях водопровода диаметром 500 мм.

Из-за аварии пришлось отключить холодную воду. Так, без коммунального ресурса остались семь домов по улице Куликова, средняя школа №23, Астраханский государственный политехнический колледж, детская городская поликлиника №3. Также частично отключена вода и в домах по улицам Генерала Герасименко, Минусинской и Белгородской.

На месте аварии работают две бригады цеха аварийно-восстановительных работ и 11 единиц специализированной техники «Астрводоканала». Также дополнительно на откачку воды привлечена откачивающая техника МБУ «Чистый город».

Когда будет восстановлено водоснабжение пока не сообщается. Но в пресс-службе Водоканала заверили, что после устранения аварии, скопившуюся во дворе воду полностью откачают, а также проведут благоустройство подтопленной территории.