Грипп через мандарины не передается – Роспотребнадзор

Ведомство опровергло сообщения о том, в Россию из Китая поставляются мандарины и бананы, зараженные гриппа или ротавирусной инфекцией

Москва, , 11:57 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла сообщения о заражении гриппом и ротавирусной инфекцией через продукты питания, сообщили в Роспотребнадзоре.

По WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в ряд регионов России из Китая поставляются мандарины и бананы, зараженные вирусом гриппа и/или ротавирусной инфекцией.

В Роспотребнадзоре заявили, что грипп передается только от человека к человеку. Основные пути передачи гриппа — воздушно-капельный и контактно-бытовой. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются.

Источником ротавирусной инфекции является больной человек, или вирусоноситель.

При проведении лабораторных исследований вирус гриппа и ротавирусная инфекция на фруктах не обнаружены.

Вместе с тем, в ведомстве предупредили — все фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть перед едой во избежание кишечных инфекций.