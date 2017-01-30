Понедельник, 30 Января 2017 года
13:28:56 МСК

В Подмосковье оштрафован не пускавший скорую помощь водитель иномарки

Происшествия
20-летний житель Пушкино не давал проехать машине скорой помощи
Скорая помощь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скорая помощь

Пушкино, Московская область, 30 января 2017, 11:54 — REGNUM  В городе Пушкино (Московская область) задержан водитель иномарки, который препятствовал проезду автомобиля скорой помощи. Полиция составила протокол об административном нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель не пропустил машину скорой помощи рано утром 30 января. В дежурную часть сообщил об этом фельдшер скорой: автомобиль ехал со включенными спецсигналами, но ему заблокировала проезд иномарка.

В полиции отреагировали на вызов: на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и разблокировали проезд. За рулём иномарки находился 20-летний житель Пушкино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что вопрос наказания за непредоставление преимуществ автомобилю скорой помощи можно обсуждать, если общественное мнение считает, что ныне действующих наказаний в КоАП за это правонарушение недостаточно. Сейчас наказание за подобное нарушение — штраф до 500 рублей или лишение прав на управление транспортным средством в течение трёх месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД согласно с ужесточением санкций для непропустивших «скорую помощь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП с машинами «скорой помощи»
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Станислав СтремидловскийОбщее для папы Франциска и президента Трампа – хорошее отношение к России
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
Валерий РокотовС пулемётом против пикетчиков
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
30.01.17
Александр БеловНе США осуждать Россию за вмешательство в дела стран – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России
Душники-ЗдруйПольша Биатлон Спорт
NB!
30.01.17
Станислав ТарасовТурция «раскачивает» НАТО и шантажирует Евросоюз
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
30.01.17
Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса
ПекинКитай Исследования Марса Наука
NB!
30.01.17
Маккейн и Грэм «ищут способ развязать третью мировую» — Трамп
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Разведка США анализирует способность РФ и Китая «пережить ядерный удар»
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
30.01.17
ФАС: Против «Мегафона» возбуждено дело
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
30.01.17
Александр БеловПротивостояние Индии и Пакистана может стать ядерным — NI
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Алексей ЮсевПритяжение (с) Запада: Новый фильм Федора Бондарчука и патриотизм
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.01.17
Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
30.01.17
Максим ИсаевАмериканские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
«Нефть: риск падения сохраняется»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.01.17
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла девушка из Франции
МанилаФилиппины Шоу-бизнес Общество
NB!
30.01.17
«Этот город дрался за каждый дом...»
ВоронежРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.01.17
Впервые после холодной войны британский эсминец зайдет в Черное море
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Пушков: Европа не та, что прежде, а главные политики в мире — Путин и Трамп
МоскваРоссия Судьба Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!»
ВаниноХабаровский крайРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
30.01.17
СМИ: Великобритания посылает эсминец «поддерживать демократию» на Украине
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное