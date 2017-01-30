Учителя в Карачаево-Черкесии убили из-за замечания

Признанный виновным в убийстве односельчанин проведет в колонии строгого режима 10 лет

Черкесск, , 11:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесли обвинительный приговор убийце школьного учителя. Преступление было совершено два года назад. Причиной такой жестокой разборки с преподавателем ОБЖ гимназии в ауле Кош-Хабль 60-летним Заудином Казаноковым ряд СМИ называют замечание, сделанное педагогом сыну обвиняемого.

В прокуратуре региона причиной назвали личную неприязнь подозреваемого Арсена Аркелова к учителю. Как сообщили ИА REGNUM 30 января в надзорном ведомстве, в апреле 2015 года Аркелов подъехал к учителю на своем автомобиле, после чего между ними произошла словесная перепалка. Разгоряченный Аркелов достал из багажника охотничье ружье и выстрелил педагогу в бедро. От полученного ранения тот скончался на месте преступления от потери крови.

Подозреваемый в убийстве скрывался от правоохранительных органов больше года. Мужчину задержали 29 июня 2016 года в Краснодаре сотрудники МО МВД России «Хабезский».

Приговором суда Аркелову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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