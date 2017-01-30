Мосгорсуд оставил экс-главу МЭР Улюкаева под домашним арестом

Москва, , 11:29 — REGNUM Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев останется под домашним арестом до 15 апреля этого года. Такое решение вынес Мосгорсуд, рассматривавший жалобу адвокатов, поданную в ответ на решение Басманного суда столицы о продлении меры пресечения для фигуранта, передает 30 января Business FM.

Ранее, 10 января этого года, сторона обвинения ходатайствовала о сохранении для Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд первой инстанции удовлетворил прошение, не позволив Улюкаеву перевод под подписку о невыезде. Также не были смягчены и условия домашнего ареста. Улюкаеву предстоит находиться в своей квартире на территории элитного комплекса «Золотые ключи 2» до середины апреля.

Напомним, в ночь на 14 ноября 2016 года глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти». По версии следствия, перед этим Улюкаеву был передан кейс с вознаграждением за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволяла «Роснефти» совершить сделку по приобретению пакета акций «Башнефти».

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