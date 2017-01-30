Крупное ДТП во Франции: пострадали 59 человек

Париж, , 11:25 — REGNUM Во Франции произошло ДТП с участием двух автобусов, грузовика и нескольких легковых автомобилей. Как передает РИА «Новости», в результате аварии пострадали 59 человек.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, на автомагистрали А13 в департаменте Ивелин.

«Четверо пострадавших в аварии в департаменте Ивелин находятся в тяжелом состоянии, еще 55 человек получили легкие травмы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.