В Мьянме убит советник лидера правящей партии

Советник лидера государства У Ко Ни принадлежал к мусульманскому меньшинству Мьянмы

Нейпьидо, , 11:23 — REGNUM В аэропорту города Янгон был убит советник лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи У Ко Ни, сообщает Associated Press.

Правительство заявляет, что Ко Ни, видный представитель мусульманского меньшинства Мьянмы, был застрелен выстрелом в голову с близкого расстояния, после того как он вышел из аэропорта города Янгон.

Министерство информации заявило, что убийца арестован. Правящая партия распространила заявление, осуждающее убийство, а также заверила общественность в том, что власти принимают все меры для поимки соучастников данного преступления.

Напомним, большинство населения Мьянмы исповедует буддизм. В октябре 2016 года обострились противоречия между мусульманами и буддистами, после того как было совершено нападение на несколько полицейских постов Мьянмы. В результате нападения погибли девять полицейских и восемь нападавших.

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